Уральский схиигумен Сергий предстанет перед судом за распространение фейков о COVID-19

Главе женского Среднеуральского монастыря схиигумену Сергию (Николаю Романову), который распространял недостоверную информацию о пневмонии коронавирусной инфекции, грозит штраф. Об этом рассказала пресс-служба Свердловского областного суда.

Романов известен своими скандальными высказываниями. В апреле текущего года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил монаху вести проповеди, однако тот ослушался запретов и продолжал свою деятельность, сообщает издание URA.ru. Сейчас оформлено административное дело о ст. 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой информации".

Слушание назначено на 23 июня в мировом суде города Верхняя Пышма. Если вину монаха удаться доказать, то мужчине придется заплатить штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей в соответствии с действующим законодательством.

Ранне в публикациях так называемых либеральный СМИ появилась информация, не соответствующая действительности. Так корреспондент издания "Новая газета" написал, что студентов cтарших курсов медицинских вузов якобы принудительно направляют на прохождение практики в больницы, где находятся пациенты с COVID-19. Однако такое решение могут принять только сами будущие врачи.