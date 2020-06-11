Клишас: результаты голосования по поправкам к Конституции озвучат только в конце

Промежуточные итоги голосования по поправкам к Конституции РФ проводиться не будут, результаты станут известны только в конце. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Голосование по внесению изменений в Основной закон страны будет проходить в России с 25 июня по 1 июля. Итоги будут подведены только после завершения процедуры, и промежуточные результаты озвучены не будут, сообщил Клишас.

Поправки к Конституции РФ разработаны с целью улучшить качество жизни российских граждан. Изменения затрагивают такие важные аспекты, как: обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защита прав трудящихся.