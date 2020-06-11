Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

 Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ
Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

 ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США

ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

 Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ
Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

 ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США

ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
11:40   11 Июня 2020
Политика

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Экс-глава британского кабинета министров Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы. Об этом он заявил в беседе с журналистом издания Ekathimerini.

Он напомнил, что в прошлые времена при руководстве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще сохранялись какие-то договоренности, люди были оптимистичны. Но за последнее десятилетие многое изменилось, и это все должны признать, заявил Блэр. 

В беседе с изданием бывший председатель кабинета министров выразил тревогу по поводу действий Турции не только в Греции, но и в Ливии. Европа должна дать понять, что в этой ситуации поддерживает Грецию, цитирует Федеральное агентство новостей Блэра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #греция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...