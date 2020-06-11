Экс-глава британского кабинета министров Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы. Об этом он заявил в беседе с журналистом издания Ekathimerini.

Он напомнил, что в прошлые времена при руководстве турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана еще сохранялись какие-то договоренности, люди были оптимистичны. Но за последнее десятилетие многое изменилось, и это все должны признать, заявил Блэр.

В беседе с изданием бывший председатель кабинета министров выразил тревогу по поводу действий Турции не только в Греции, но и в Ливии. Европа должна дать понять, что в этой ситуации поддерживает Грецию, цитирует Федеральное агентство новостей Блэра.