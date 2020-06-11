ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США

Новые прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) о состоянии экономики США существенно отличаются от предыдущих, сделанных еще до пандемии нового коронавируса.

Так, в прошлом декабре предсказывался двухпроцентный рост ВВП на 2020 год, но теперь ожидается его падение на 6,5%. Безработица по итогам года составит 9,3% (вместо прежних 3,5%), а инфляция прогнозируется на уровне 0,8% (вместо 1,9%).

При этом глава ФРС Джером Пауэлл по итогам заседания совета управляющих допустил, что дно экономического кризиса уже пройдено, но американские власти продолжат предоставлять бизнесу различные льготы. Регулятор не считает корректным сравнивать нынешнюю ситуацию со временами Великой депрессии, однако признает сильнейший шок: всего в течение двух месяцев от самой низкой отметки за 50 лет безработица выросла самого высокого уровня, возможно, за 90 лет.

Первостепенная задача состоит в том, чтобы 22–24 млн людей, потерявших работу в период пандемии COVID-19, вернулись на рабочие места. Предстоит еще многое сделать для изменения ситуации на рынке труда, добавил Пауэлл.