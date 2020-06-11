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11:34   11 Июня 2020
Политика

Бергер пригласил Нечаева на разговор в Германию по делу о хакерской атаке 2015 года

Бергер пригласил Нечаева на разговор в Германию по делу о хакерской атаке 2015 года

МИД Федеративной Республики Германия направил приглашение послу России в ФРГ Сергею Нечаеву. С российским дипломатом планируют провести беседу по делу об атаке хакеров на бундестаг, которая произошла в 2015 году, сообщили в пресс-службе дипведомства.

Приглашение на разговор направлено 28 мая статс-секретарем министра иностранных дел Германии Мигелем Бергером. Бергер выступил с осуждением нападения киберпреступников на немецкий парламент, пишет ФАН.

Заместитель российского министра иностранных дел Владимир Титов позднее отметил, что ФРГ не предоставила каких-либо доказательств того, что к названному инциденту может иметь отношение РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#германия #атака #хакеры #бундестаг #нечаев

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