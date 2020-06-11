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11:26   11 Июня 2020
Общество

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Жители Москвы уже подали 520 тысяч заявлений для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает столичная мэрия.

Через сайт mos.ru зарегистрировалось 450 тысяч человек, еще 70 тысяч заявок оформлено через "Госуслуги". Записаться на участие в онлайн-голосовании можно до 21 июня. Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается проголосовать за поправки о государственном обеспечении доступного медобслуживания, о ежегодной индексации пенсий и гарантированной социальной поддержке.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #голосование #конституция рф

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