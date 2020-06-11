Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Жители Москвы уже подали 520 тысяч заявлений для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщает столичная мэрия.

Через сайт mos.ru зарегистрировалось 450 тысяч человек, еще 70 тысяч заявок оформлено через "Госуслуги". Записаться на участие в онлайн-голосовании можно до 21 июня. Электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается проголосовать за поправки о государственном обеспечении доступного медобслуживания, о ежегодной индексации пенсий и гарантированной социальной поддержке.