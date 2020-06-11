Президентские выборы в Татарстане пройдут 13 сентября

Государственный Совет Татарстана назначил выборы президента республики на 13 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовал татарстанский парламент.

Дату выборов правительство республики определило на десятом заседании парламента. Избирательная кампания кандидатов стартует в Татарстане уже 11 июня. Власти республики допустили видеонаблюдение на участках для голосования.

Российский лидер Владимир Путин поддержал выдвижение на пост главы республики действующего президента Татарстана Рустама Минниханова. Он занимает пост президента Татарстана с 25 марта 2010 года.