Российские власти рассматривают возможность выкупа снесенного в Чехии памятника маршалу Коневу, однако подобный шаг является крайней мерой, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

Руководство Праги в апреле текущего года приняло провокационное решение демонтировать установленный в 1980 году памятник великому советскому полководцу Ивану Коневу, принимавшему участие в освобождении Чехии от гитлеровских захватчиков. Снос мемориала произвел резонанс как среди российской, так и среди чешской общественности. Президент Чехии Милош Земан осудил демонтаж памятника, назвав подобные действия "глупостью".