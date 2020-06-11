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11:21   11 Июня 2020
Армия

МИД РФ сообщил о планах выкупить у Чехии демонтированный памятник Коневу

МИД РФ сообщил о планах выкупить у Чехии демонтированный памятник Коневу

Российские власти рассматривают возможность выкупа снесенного в Чехии памятника маршалу Коневу, однако подобный шаг является крайней мерой, сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

Руководство Праги в апреле текущего года приняло провокационное решение демонтировать установленный в 1980 году памятник великому советскому полководцу Ивану Коневу, принимавшему участие в освобождении Чехии от гитлеровских захватчиков. Снос мемориала произвел резонанс как среди российской, так и среди чешской общественности. Президент Чехии Милош Земан осудил демонтаж памятника, назвав подобные действия "глупостью".

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Автор: Ирина Большунова
#чехия #мид рф

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