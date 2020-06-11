Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль
Британская вещательная корпорация Би-би-и не случайно в апреле этого года показала видеофильм «Русский дятел», в котором рассказывается о находящемся в Чернобыльской зоне объекте «Дуга–2».
Показ был организован с конкретной целью: привести ряд надуманных аргументов в пользу распада Советского союза – самой крупной геополитической катастрофы ХХ века, как об этом событии отозвался президент РФ Владимир Путин.
Об этом, а также о том, что из любого конфликта в любой точке мира всегда торчат «английские уши», пишет издание «Украина.ру».
В частности, издание отмечает, что показ фильма «Русский дятел» на Би-би-си был организован Джоном Хербстом – бывшего американского посла на Украине, при котором там как раз произошел первый «оранжевый» Майдан в 2003 году.
Сам Хербст так говорит о круге своих интересов:
«Примерно половина из 24 лет, проведенных на дипломатической работе, пришлась на деятельность в СССР, а затем в независимых государствах, образовавшихся в результате распада Союза. С 1994 по 1997 год я работал с правительством Украины по многим направлениям, в том числе и по развитию отношений Украина — НАТО».
То есть организация американским дипломатом, возглавляющим в настоящее время программу Украины в Атлантическом совете, показа видеофильма о временах «холодной войны» является логичным продолжением его деятельности.
Также издание подробно рассказывает о самом фильме «Русский дятел», который в эфире Би-би-си вышел с подзаголовком «Совершенно секретный провал Советского союза» («The Soviet's top secret military flop»).
«По всем законам иезуитской журналистики в фильме используют авторитетных персон с объективными заявлениями. Но используют для необъективных выводов», — говорится в статье.
Например, в фильме приводится рассказ историка музея Чернобыля Сергея Бабакова об отсутствии фактической информации о техническом назначении «Дуги» и о ложных версиях на этот счет. При этом далее генерал-лейтенант Совесткой Армии Валерий Каминский рассказывает, что объект «Дуга-2» представляет из себя загоризонтный локатор, предназначенный для обнаружения запуска вражеских баллистических ракет. Затем неназванный гид рассказывает в кадре, что американской ракете «Трайдент-2» требовалось 28 минут на то, чтобы долететь от Невады до Москвы, то есть у сотрудников данного объекта, в случае обнаружения пуска ракеты, было в запасе 20-25 минут на принятие решения: нажимать или не нажимать «красную кнопку».
Фильм не акцентирует внимание на оборонном назначении объекта «Дуга-2», однако в нем все же звучат слова, что его сотрудники должны были принимать решение именно об ответной ракетной атаке.
Затем гид, демонстрируя в кадре давно заброшенные помещения, рассказывает об устаревшей аппаратной базе объекта и о том, что его смартфон сейчас более совершенен, чем весь старый советский комплекс. При этом он забывает упомянуть, что в свое время военные комплексы СССР достойно конкурировали с американским военным оборудованием, и не заостряет внимание на том, может ли его современный смартфон обнаружить пуск баллистической ракеты из Невады.
В заключение фильма делается вполне ожидаемый вывод, что лишь распад Советского Союза как политического проекта дал Соединенным Штатам Америки возможность ненадолго сделать мир однополярным.
«В подпитывании иллюзии, что так может продолжаться вечно, как говорится, все средства хороши. Но не Би-би-си единой жив иностранный человек. О чем свидетельствуют разгорающиеся по миру протесты против социального неравенства, родившиеся в стране-экспортере демократии, — заключает автор материала.- Вот о чем надо снимать фильмы сейчас, а не заниматься эксгумацией холодной войны. Но, как говорится, кто платит — тот и заказывает музыку».