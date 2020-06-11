Зачем Би-би-си эксгумирует «холодную войну» и вспоминает Чернобыль

Британская вещательная корпорация Би-би-и не случайно в апреле этого года показала видеофильм «Русский дятел», в котором рассказывается о находящемся в Чернобыльской зоне объекте «Дуга–2».

Показ был организован с конкретной целью: привести ряд надуманных аргументов в пользу распада Советского союза – самой крупной геополитической катастрофы ХХ века, как об этом событии отозвался президент РФ Владимир Путин.

Об этом, а также о том, что из любого конфликта в любой точке мира всегда торчат «английские уши», пишет издание «Украина.ру».

В частности, издание отмечает, что показ фильма «Русский дятел» на Би-би-си был организован Джоном Хербстом – бывшего американского посла на Украине, при котором там как раз произошел первый «оранжевый» Майдан в 2003 году.

Сам Хербст так говорит о круге своих интересов:

«Примерно половина из 24 лет, проведенных на дипломатической работе, пришлась на деятельность в СССР, а затем в независимых государствах, образовавшихся в результате распада Союза. С 1994 по 1997 год я работал с правительством Украины по многим направлениям, в том числе и по развитию отношений Украина — НАТО».

То есть организация американским дипломатом, возглавляющим в настоящее время программу Украины в Атлантическом совете, показа видеофильма о временах «холодной войны» является логичным продолжением его деятельности.

Также издание подробно рассказывает о самом фильме «Русский дятел», который в эфире Би-би-си вышел с подзаголовком «Совершенно секретный провал Советского союза» («The Soviet's top secret military flop»).

«По всем законам иезуитской журналистики в фильме используют авторитетных персон с объективными заявлениями. Но используют для необъективных выводов», — говорится в статье.

Например, в фильме приводится рассказ историка музея Чернобыля Сергея Бабакова об отсутствии фактической информации о техническом назначении «Дуги» и о ложных версиях на этот счет. При этом далее генерал-лейтенант Совесткой Армии Валерий Каминский рассказывает, что объект «Дуга-2» представляет из себя загоризонтный локатор, предназначенный для обнаружения запуска вражеских баллистических ракет. Затем неназванный гид рассказывает в кадре, что американской ракете «Трайдент-2» требовалось 28 минут на то, чтобы долететь от Невады до Москвы, то есть у сотрудников данного объекта, в случае обнаружения пуска ракеты, было в запасе 20-25 минут на принятие решения: нажимать или не нажимать «красную кнопку».

Фильм не акцентирует внимание на оборонном назначении объекта «Дуга-2», однако в нем все же звучат слова, что его сотрудники должны были принимать решение именно об ответной ракетной атаке.

Затем гид, демонстрируя в кадре давно заброшенные помещения, рассказывает об устаревшей аппаратной базе объекта и о том, что его смартфон сейчас более совершенен, чем весь старый советский комплекс. При этом он забывает упомянуть, что в свое время военные комплексы СССР достойно конкурировали с американским военным оборудованием, и не заостряет внимание на том, может ли его современный смартфон обнаружить пуск баллистической ракеты из Невады.

В заключение фильма делается вполне ожидаемый вывод, что лишь распад Советского Союза как политического проекта дал Соединенным Штатам Америки возможность ненадолго сделать мир однополярным.