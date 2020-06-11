Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

 Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ
Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

 ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США

ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

 Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ

Полмиллиона москвичей подали заявки на электронное голосование по Конституции РФ
Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

Тони Блэр назвал турецкую агрессию большой проблемой для Европы

 ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США

ФРС ухудшила прогноз по ВВП и безработице в США
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
11:18   11 Июня 2020
Политика

Лукашенко и его четыре оппонента собрали подписи для выборов в Белоруссии

Лукашенко и его четыре оппонента собрали подписи для выборов в Белоруссии

Подготовка к президентским выборам в Республике Беларусь идет полным ходом. Пять из 14 кандидатов на пост главы страны уже собрали необходимое для выдвижения количество подписей.

Кроме действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, в их число вошли бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-парламентарий Ганна Канопацкая, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, пишут СМИ.

Еще один претендент отказался от участия в выборах. Речь идет о Сергее Гайдукевиче. Собрать необходимое количество подписей удалось зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков Наталье Кисель.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Чтобы претендовать на пост главы государства, кандидатам необходимо заручиться поддержкой 100 тыс. человек. Сбор подписей продолжится до 19 июня, а регистрация стартует 5 июля. Прием заявок закроется 14 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#выборы #кандидаты #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...