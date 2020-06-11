Лукашенко и его четыре оппонента собрали подписи для выборов в Белоруссии

Подготовка к президентским выборам в Республике Беларусь идет полным ходом. Пять из 14 кандидатов на пост главы страны уже собрали необходимое для выдвижения количество подписей.

Кроме действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, в их число вошли бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, экс-парламентарий Ганна Канопацкая, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало, пишут СМИ.

Еще один претендент отказался от участия в выборах. Речь идет о Сергее Гайдукевиче. Собрать необходимое количество подписей удалось зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков Наталье Кисель.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Чтобы претендовать на пост главы государства, кандидатам необходимо заручиться поддержкой 100 тыс. человек. Сбор подписей продолжится до 19 июня, а регистрация стартует 5 июля. Прием заявок закроется 14 июля.