Милонов заявил о необходимости закрепить в Конституции РФ поправку о традиционном браке

Россияне должны голосовать за поправки к Конституции РФ, чтобы не допустить будущего, показанного в ролике ФАН, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

Федеральное агентство новостей опубликовало ролик, в котором показано, как в 2035 году однополая пара усыновляет мальчика из детского дома. Видео спровоцировало дискуссии о недопустимости таких браков. Депутат Госдумы Виталий Милонов в рамках программы "Место встречи" на телеканале НТВ поддержал видео о поправках к Конституции. Авторы ролика взяли за основу модель западного общества, где усыновление детей гей-парами — обыденное явление, отметил Милонов, пишет ФАН.

"То, о чем говорит ФАН, это не возможность, а будущее страны, если она не закрепит эту поправку", — отметил депутат.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди поправок фигурирует необходимость закрепить в Основном законе страны ежегодную индексацию пенсий, адресную социальную поддержку и другое.