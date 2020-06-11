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11:02   11 Июня 2020
Происшествия

Генерал Моисеев требует наказать Навального за оскорбление ветерана

Генерал Моисеев требует наказать Навального за оскорбление ветерана

Бывший глава Минобороны СССР Михаил Моисеев обратился в Следственный комитет и Прокуратуру России с просьбой привлечь к ответственности блогера Алексея Навального, который оскорбил фронтовика.

Игнат Артеменко принял участие в ролике, информирующем о скором голосовании о внесении поправок в Конституцию. После чего глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом) опубликовал пост, где нелестно отозвался об участниках, назвав их "предателями" и "холуями". 

Родственники 93-летнего мужчины пытались скрыть от него произошедшее, но он узнал о словах Навального. После чего ему потребовалась помощь медиков. Узнав о произошедшем, Моисеев не смог остаться в стороне и обратился к главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову.

"От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального А. А. к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко И. С.", — говорится в заявлении Моиссева. 

Артеменко впервые принял участие в военных действиях в 17 лет и получил много государственных наград за свои действия. 

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Автор: Борис Нестеров
#ск #прокуратура #ветеран

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