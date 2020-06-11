Почему банки хотят блокировать переводы, если нет связи с клиентами

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян поддержал инициативу кредитных организаций блокировать сомнительные денежные переводы, если банк не смог связаться с клиентом. Соответствующее предложение направлено в ЦБ РФ.

Клиенты жалуются на банки, если те не осуществляют платеж по истечении двух рабочих дней, объяснил банкир корреспонденту «Политики сегодня». Но если вдруг операция оказалась мошеннической, регулятор возлагает ответственность на банки.

«Банки оказываются между молотом и наковальней. Они не могут не осуществить платеж, иначе им предъявит претензии клиент о задержке платежей. Но с другой стороны, если банк в течение двух дней не смог связаться с клиентом и выяснилось, что это была несанкционированная акция, то виноватым опять окажется банк», — говорит Тосунян.

Согласно действующему закону, банки обязаны повторять операции, попавшие под признаки совершенных без согласия клиента, если он не вышел на связь в течение двух дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

Два дня — слишком маленький срок, чтобы установить добросовестность платежа, согласен Тосунян. Эксперт предлагает либо снимать с банков ответственность, если по истечении срока клиент не смог выйти на связь, либо освободить от наказания, если на выяснение понадобилось больше двух дней.