СК РФ возбудил уголовное дело после ЧС в Норильске

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о халатности мэра Норильска Рината Ахметчина. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Главе города выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ в неисполнении своих должностных обязанностей при чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие разрушения резервуара для хранения дизельного топлива и разлива нефтепродуктов. СК РФ заявил, что Ахметчин не принял мер по ликвидации последствий ЧС, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц, не проконтролировал состояние окружающей среды.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧС в десятки миллиардов рублей.