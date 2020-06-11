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10:48   11 Июня 2020
Общество

СК РФ возбудил уголовное дело после ЧС в Норильске

СК РФ возбудил уголовное дело после ЧС в Норильске

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о халатности мэра Норильска Рината Ахметчина. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

Главе города выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ в неисполнении своих должностных обязанностей при чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие разрушения резервуара для хранения дизельного топлива и разлива нефтепродуктов. СК РФ заявил, что Ахметчин не принял мер по ликвидации последствий ЧС, не обеспечил взаимодействия органов и должностных лиц, не проконтролировал состояние окружающей среды. 

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от ЧС в десятки миллиардов рублей.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#ск рф #топливо #разлив #норильск

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