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10:47   11 Июня 2020
Общество

Медики выявили 8779 новых случаев коронавируса в России за сутки

Медики выявили 8779 новых случаев коронавируса в России за сутки

Российские врачи выявили 8779 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщает оперативный штаб по мониторингу и борьбе с COVID-19.

Более трети пациентов не испытывали клинических проявлений. За истекшие сутки зарегистрировано 174 летальных исхода, 8367 человек полностью выздоровели. Общее количество выявленных случаев коронавируса в 85 регионах России на 11 июня достигло  502 436 человек, из них выздоровели уже больше половины, 261 150 человек.

В целях безопасности россияне в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты: медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. 

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Автор: Руслан Неглинный
#медики #коронавирус

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