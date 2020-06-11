Обновленная Конституция РФ закрепит за страной статус миротворца

Россия является государством, которое готово себя защищать и не собирается ни на кого нападать. Соответствующее положение предлагается закрепить в Конституции РФ на предстоящем голосовании по поправкам к Основному закону страны.

Член Совфеда от Татарстана Олег Морозов прокомментировал предложенные изменения к Конституции. Обороноспособность России позволяет не только защитить себя, но и обеспечить мир на планете, поскольку Москва является сторонником мирного сосуществования. Это крайне важная поправка, которая отражает миролюбивую суть нашего государства. Слова сенатора приведены в материале "Татар-информ".

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Главный закон государства предлагается пополнить положениями о государственном обеспечении доступности медицины, также россиянам предложат проголосовать за поправку о гарантированной социальной поддержке населения.