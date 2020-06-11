Историк напомнил про факелы из «Абрамсов» в ответ на критику российских танков из США

Эксперты американского консервативного журнала The National Interest пришли к выводу, что российская техника не годится для полномасштабного удара по возможному противнику, а учения НАТО держат Москву в страхе. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов не согласился с американскими журналистами, заявив о превосходстве военной промышленности РФ над боевыми машинами США.

«Боевые характеристики проявляются в соответствующей обстановке. Наши новейшие танки и бронетехника прошли крещение на Ближнем Востоке, они надежнее американских машин. Именно поэтому другие страны закупаются в этом плане у нас. <…> Достаточно вспомнить российские танки в Ираке, а вот американские "Абрамсы" как раз горели от наших РПГ, как факелы», — напомнил специалист.

NI пишет, что Россия озабочена безопасностью своих границ из-за страха перед возможным вторжением НАТО. По мнению Кнутова, говорить о «страхе» здесь неправильно, но имеют место «инстинкты самосохранения», выработанные страной после Великой Отечественной войны.

Чтобы гипотетический противник не застал Россию врасплох, в Западном военном округе в 2020 году запланировано 28 учений с использованием современного вооружения. Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщал, что для отработки действий военных поставят «около 2 000 единиц новой и модернизированной техники».

«Западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.

Российские военные учения запланированы, как ответ на учения НАТО, уверен Кнутов. Активность Североатлантического альянса, в частности, недавние полеты бомбардировщиков B-1 Lancer над Черным морем и Курильскими островами, говорит о том, что США возвращаются к тактике холодной войны.

«В этих условиях мы просто вынуждены вспомнить опыт холодной войны, и как только появляется какая-либо угроза, мы приводим свои части в боевую готовность. Когда появляются самолеты-разведчики, мы их сопровождаем, пытаемся оттеснить от границ. Такой комплекс мер оправдан, он сдерживает Запад от возможных провокаций», — добавил военный эксперт.

Даже несколько часов промедления могут стоить серьезных потерь, обратил внимание Кнутов. К примеру, без должной обороны Калининградской области Альянс может захватить западный анклав России меньше, чем за сутки.

С начала 2020 года в России проведено уже больше 30 военных учений. 8 июня на территории Латвии стартовали учения боевой группы НАТО Urban Steele. Солдаты отрабатывают совместные действия различных подразделений в ходе уличных боев. «Политика Сегодня» уже писала про попытки Североатлантического альянса напомнить о себе и перехватить информационную повестку.