Политолог предрекла Порошенко десять лет тюрьмы за многочисленные нарушения закона

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко грозит десятилетний тюремный срок в связи с предъявленными обвинениями, заявила политический эксперт Елена Дяченко в эфире телеканала "НАШ".

Политолог рассказала, что Порошенко за незаконное назначение первого заместителя главы внешней разведки может оказаться в тюрьме на десять лет. Она также назвала фарсом обвинения Госбюро расследований на фоне остальных преступлений бывшего украинского лидера.

Глава Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова ранее заявила, что лично подписала подозрение экс-президенту Украины.