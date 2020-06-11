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10:40   11 Июня 2020
Политика

Политолог предрекла Порошенко десять лет тюрьмы за многочисленные нарушения закона

Политолог предрекла Порошенко десять лет тюрьмы за многочисленные нарушения закона

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко грозит десятилетний тюремный срок в связи с предъявленными обвинениями, заявила политический эксперт Елена Дяченко в эфире телеканала "НАШ".

Политолог рассказала, что Порошенко за незаконное назначение первого заместителя главы внешней разведки может оказаться в тюрьме на десять лет. Она также назвала фарсом обвинения Госбюро расследований на фоне остальных преступлений бывшего украинского лидера.

Глава Генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова ранее заявила, что лично подписала подозрение экс-президенту Украины.

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Автор: Руслан Неглинный
#порошенко #украина #политолог

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