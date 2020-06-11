Трамп потребовал у мэра Сиэтла вернуть захваченный "внутренними" террористами штат

Президент США Дональд Трамп написал, что захват некоторых районов Сиэтла дело рук "внутренних" террористов. Он призвал действующую главу города Дженни Дуркан восставить порядок на территории.

Публикация появилась на официальной странице президент в социальной сети Twitter, где он обратился к главам администрации штата и города с призывом принять все необходимые меры по восстановлению спокойствия.

"Верните себе свой город сейчас же", — потребовал он.

Сейчас в стране продолжаются митинги и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в одном из медицинских учреждений Миннеаполиса. Во время его задержания полицейские применили жестокий способ, надвив мужчине на горло коленом.