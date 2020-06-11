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Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

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10:19   11 Июня 2020
Политика

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Сиэтла с предложением "шевелиться быстрее". Мэр города Дженни Дуркан ответила на слова главы государства своим высказыванием в соцсети.

Массовые акции протеста начались на территории Соединенных Штатов после смерти афроамериканского гражданина в Миннеаполисе. Сотрудник полиции задушил гражданина при задержании.

Взволнованные американцы начали выходить на улицы штатов. Жители Сиэтла захватили часть территории города.

Президент США Дональд Трамп обратился к главе Сиэтла с предложением "шевелиться быстрее" из-за происходящих в городе событий. Мэр Сиэтла Дженни Дуркан прокомментировала слова Дональда Трампа на своей официальной странице в Twitter. Она предложила президенту США спасти всех и возвращаться в бункер.

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Автор: Яна Либерман
#сша #трамп #сиэтл

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