ВЦИОМ: 89% граждан России считают себя патриотами

Большинство россиян, 89%, заявляют, что являются патриотами страны. Результатами исследования поделились сотрудники Всероссийского центра изучения мнений (ВЦИОМ).

Патриотом является человек, который любит свое государство, считает 47% респондентов ВЦИОМ. Также многие россияне, 44%, придерживаются мнения, что патриотизм заключается в деятельной работе на благо страны. Стремление к изменению положения внутри России и обеспечение достойного будущего для населения тоже считается проявлением данных настроений, считает треть опрошенных. За последние 10-15 лет граждане РФ больше всего гордятся воссоединением с Крымом и Севастополем — 16%, проведением Олимпиады в Сочи — 10%, и 9% рады развитию армии.

Исследование показало, что больше половины россиян не готовы вернуться в офисы после самоизоляции. Мнение высказало 40% респондентов. Опрос проводили эксперты Кафедры психоанализа и бизнес-консультирования Высшей школы экономики, передает телеканал "360".

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Среди нововведений в Основной закон значатся запрет действий, которые направлены на изменение границ государства, а также закрепление мер по международному поддержанию мира.