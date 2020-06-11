ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2

Отменить произведенное с 12 мая повышение стоимости услуг связи потребовала от компании "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Тарифы для более 11 млн абонентов выросли в среднем на 10% (от 20 до 100 рублей), при этом оператор не представил в ФАС соответствующую информацию и обоснования. Реагируя на многочисленные обращения потребителей, регулятор вынес предупреждение и обязал Tele2 в течение 14 календарных дней снизить цены до прежнего уровня.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил, что речь идет об ущемлении интересов клиентов в части навязывания невыгодных условий договора. Учитывая ситуацию с пандемией COVID-19, а также отсутствие технологического и экономического обоснования, действия Tele2 недопустимы. В пресс-службе компании заявили, что разбираются в сути претензии и надеются на конструктивный диалог в разрешении проблемы.