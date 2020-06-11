Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВЦИОМ: 89% граждан России считают себя патриотами

ВЦИОМ: 89% граждан России считают себя патриотами

 Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов к встрече туристов

Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов к встрече туристов
Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

 ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2

ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
ВЦИОМ: 89% граждан России считают себя патриотами

ВЦИОМ: 89% граждан России считают себя патриотами

 Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов к встрече туристов

Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов к встрече туристов
Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

 ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2

ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
9:58   11 Июня 2020
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 15 регионах РФ

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 15 регионах РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность подпольных оружейников, выявив в ходе спецоперации девять незаконных оружейных мастерских.

Во время оперативных мероприятий сотрудники спецслужб  изъяли около 200 стволов и гранат. Восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов занимались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского и других краев РФ.

Предотвращен теракт в Симферополе, сообщили представители Федеральной службы безопасности. Выяснилось, что пятеро россиян занимались подготовкой взрыва на месте массового скопления людей — рынке. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #фсб #теракт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...