ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 15 регионах РФ

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность подпольных оружейников, выявив в ходе спецоперации девять незаконных оружейных мастерских.

Во время оперативных мероприятий сотрудники спецслужб изъяли около 200 стволов и гранат. Восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов занимались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Бурятия, Алтайского, Краснодарского и других краев РФ.

Предотвращен теракт в Симферополе, сообщили представители Федеральной службы безопасности. Выяснилось, что пятеро россиян занимались подготовкой взрыва на месте массового скопления людей — рынке.