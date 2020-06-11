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9:56   11 Июня 2020
Армия

Forbes: российские "Посейдоны" изменят мировую тактику ведения подводной войны

Forbes: российские "Посейдоны" изменят мировую тактику ведения подводной войны

Российские субмарины, оснащенные ядерными беспилотными подводными аппаратами "Посейдон", изменят используемую в мире тактику подводного противостояния, пишут американские журналисты.

Разрабатываемая в России подводная лодка "Хабаровск" представляет огромный интерес для Запада, так как обладает уникальными возможностями и покрыта тайной, приводит "ПолитРоссия" перевод статьи авторов издания Forbes. Журналисты из США отметили, что на борту этой субмарины не просто баллистические ракеты, а огромные ядерные торпеды, что делает ее опасным противником.

Подводный беспилотник "Посейдон" с ядерным зарядом является угрозой для прибрежных городов США, а также для американских авианосных групп, считают авторы Forbes. Также они подчеркнули, что, помимо "Хабаровска", ядерными торпедами может быть оснащена и подлодка "Белгород", а в скором времени планируется создание еще двух подобных субмарин. Резюмируя, журналисты из США добавили, что разработка средств защиты от подобного вооружения потребует от Вашингтона огромных финансовых и временных затрат.

Новые поправки в Конституцию РФ гарантируют россиянам защиту территориальной целостности страны и ее границ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам с 25 июня по 1 июля.  

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Автор: Руслан Неглинный
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