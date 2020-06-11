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9:27   11 Июня 2020
Экономика

Кудрин отметил необходимость инвестиций в здравоохранение России

Кудрин отметил необходимость инвестиций в здравоохранение России

Российская медицина в значительной степени недофинансирована и требует серьезной перестройки, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Отсутствие инвестиций, по его мнению, ведет к тому, что во многих регионах здравоохранение не отвечает современным требованиям. Чтобы поднять качество оказания услуг в этой сфере, нужно больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену. Требуется новая система управления медициной, реформирование системы ОМС, поскольку она не обеспечивает защиту прав застрахованных и не способствует эффективному использование ресурсов.

В то же время Россия неплохо справляется с пандемией COVID-19. Власти успели подготовиться, так как пик заболеваемости произошел позже, чем в других странах, то есть состояния здравоохранения в целом и результативность мер против нового коронавируса нужно разделять, отметил Кудрин в интервью ТАСС.

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Автор: Василий Пименов
#кудрин #медицина #здравоохранение #счетная палата рф

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