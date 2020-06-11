ФРС США сообщил о решении сохранить базовую ставку в условиях кризиса

Регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне от 0 до 0,25% годовых, сообщается в пресс-службе Федеральной резервной системы США.

Решение о сохранении базовой ставки по федеральным кредитам совпало с прогнозами экономистов рынка. Мера принята с целью поддержки максимального уровня занятости и стабильности цен. Согласно принятому решению, ФРС будет удерживать уровень ставки до момента уверенности в стабильности американской экономики, сообщается в пресс-службе регулятора.

Анализ рынка сообщает, что ставка в диапазоне от 0 до 0,25% годовых останется до 2022 года. В самом ФРС это подтверждают, регулятор не планирует повышать значение в ближайшее время, отметил председатель ведомства Джером Пауэлл.