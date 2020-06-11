Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за непочтительное отношение к жителям Крымского полуострова. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

По словам российского политика, к Зеленскому должно прийти раскаяние за постоянные блокады полуострова, которые ведут к гуманитарным катастрофам, за пустые обещания и их невыполнения, а также за прекращение нормального общения с РФ. Политика действующего президента Незалежной погружает украинцев в полунацистский угар, пишет РИА Новости.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил Зеленскому отобрать Крым у РФ.