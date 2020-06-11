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Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан предложила Трампу вернуться в бункер

 ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2

ФАС признала незаконным повышение цен для абонентов Tele2
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9:15   11 Июня 2020
Политика

Мурадов указал на "полунацистский угар", в который Зеленский погружает украинцев

Мурадов указал на "полунацистский угар", в который Зеленский погружает украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за непочтительное отношение к жителям Крымского полуострова. Об этом сообщил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

По словам российского политика, к Зеленскому должно прийти раскаяние за постоянные блокады полуострова, которые ведут к гуманитарным катастрофам, за пустые обещания и их невыполнения, а также за прекращение нормального общения с РФ. Политика действующего президента Незалежной погружает украинцев в полунацистский угар, пишет РИА Новости.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предложил Зеленскому отобрать Крым у РФ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #крым #мурадов #зеленский

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