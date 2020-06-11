КНДР посоветовала США последить за своими проблемами и не лезть в дела чужих стран

Межкорейские отношения — исключительно внутренние дела нации, никакая другая страна не может в них вмешиваться, заявил глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын. Он призвал США не строить из себя "дедушку" Южной Кореи, опекая ее.

Вашингтон высказал свое разочарование решением КНДР прекратить диалог с Южной Кореей, он настаивает, чтобы власти Северной Кореи все же вернулись к "сотрудничеству и дипломатии", передает РИА Новости. По мнению главы департамента МИД КНДР, США на самом деле всячески препятствуют налаживаю межкорейских контактов.