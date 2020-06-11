СМИ Украины пугают жителей Донбасса и Крыма уголовным преследованием

Информация о настроениях в обществе на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и на Крымском полуострове не может быть достоверной, потому, что часть респондентов, те, кто позитивно относится к Украине, не может говорить об этом открыто и вынуждена недоговаривать.

Об этом своим читателям сообщает украинское издание «Главред», отмечая, что, если судить о настроениях в Крыму и в Донбассе лишь по результатам соцопросов или по высказываниям в социальных сетях, то собирательный образ комментатора из данных регионов будет таким:

«Любит Россию, презирает Украину, ждет российских флагов на Крещатике. Вдобавок он сулит крах Евросоюзу, радуется американским погромам и огорчается успехам Илона Маска. Спорит агрессивно и склонен выступать от лица целого региона», — пишет автор материала, добавляя, что было бы ошибкой идти на поводу у этих комментаторов.

При этом автор напоминает, что на неподконтрольных Киеву территориях живут не только они, но и люди с другой точкой зрения, которые просто не имеют возможности открыто ее выразить.

К первой категории жителей Донбасса и Крыма относятся люди, которые «сожгли все мосты» с Украиной, говорится в статье, а ко второй – те, кто этого не сделал.

Первые – это те, кто успел повоевать против ВСУ или послужить в нелегитимных органах власти, а значит, в случае возвращения этих регионов в состав Украины им придется либо бежать, либо столкнуться с угрозой уголовного преследования и судебных исков. Вторые же ведут частную жизнь, не соприкасаясь с административными вертикалями, не нарушая украинских законов, сохраняя за собой возможность переходить линию разграничения.

Для первой категории жителей неподконтрольных Киеву регионов, продолжает рассуждать автор, победа Украины станет персональным поражением.

«И потому они не стесняются в выражениях, когда добираются до соцсетей. Бравируют непримиримостью и стараются звучать как можно радикальнее», — пишет он.

А представители второй категории, в образе жизни которых Киев не найдет состава преступления, в социальных сетях гораздо менее активны.

«Смена флагов на полуострове или Донбассе не будет сопровождаться для них необходимостью бегства в Россию. Кто-то из них ждет возвращения Украины. Кто-то — просто сосредоточен на бытовом выживании, — пишет автор. — Но их голоса не слышны именно потому, что они не хотят, чтобы их слышали. Они «ушли под радары» и все, что у них остается — это анонимные аккаунты и разговоры на кухнях».

В заключение автор материала подчеркивает, что сейчас от лица Крыма и Донбасса говорят лишь те, у кого не осталось другой альтернативы, кроме поддержки Кремля, а все остальные вынуждены молчать. Но на самом деле, на Украине не знают, какие настроения царят на этих территориях, и могут лишь делать предположения на этот счет.

Напомним, полуостров Крым вышел из состава Украины и вошел в состав РФ по результатам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого за данный шаг проголосовало подавляющее большинство крымчан при рекордно высокой явке. Власти Украины до сих пор отказываются признать результаты референдума и настаивают на украинской принадлежности полуострова, называя его «временно оккупированной территорией».

Также с весны 2014 года в Донбассе продолжается военный конфликт, в ходе которого Вооруженные силы Украины пытаются вернуть под контроль Киева территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, не согласных с произошедшим в феврале 2014 года в Киеве государственным переворотом.