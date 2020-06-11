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8:38   11 Июня 2020
Технологии

IT-эксперты перечислили способы защиты от мошенников на сайтах объявлений

IT-эксперты перечислили способы защиты от мошенников на сайтах объявлений

Пользователи сервисов бесплатных объявлений могут легко попасть в лапы мошенников. Как обезопасить себя, рассказали эксперты. Они рекомендуют соблюдать ряд простых правил.

Алексей Дрозд из SearchInform советует при покупке или продаже товаров онлайн не терять бдительность. Нужно взвешивать каждое решение и опасаться фишинговых сайтов. Они очень похожи на оригинальные. Проверить достоверность можно с помощью любого сервиса whois. Если сайт был зарегистрирован недавно и на частное лицо, следует насторожиться.

Екатерина Килюшева из Positive Technologies также рекомендует проверять адрес ресурса перед совершением оплаты. Она советует не выходить из официального приложения и не переходить по ссылке, отправленной посторонним лицом.

Рекомендация Александра Калинина из Group-IB — не переводить общение в сторонние мессенджеры и вести всю переписку исключительно в чате сервиса. Общаться по телефону с неизвестными он также не советует, передает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#мошенники

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