Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов ко встрече туристов

Россиянам не стоит ожидать повышенных цен на туристические услуги в этом сезоне. Соответствующее заявление сделал зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, который курирует в палате регионов туротрасль.

Фомин отметил, что ключевые туристические направления уже возобновили свою работу или начнут это делать в ближайшее время. Он напомнил, что для многих российских регионов внутренний туризм является одним из главных источников дохода и стимулом для развития экономики. Чаще всего туристы выбирают для посещения Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Прибайкалье и Алтай, отметил он в беседе с "Парламентской газетой".

По словам Фомина, в этом году туристический сезон будет немного сдвинут, однако повышения цен бояться не стоит.