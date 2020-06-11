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8:33   11 Июня 2020
Общество

Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов ко встрече туристов

Сенатор Фомин оценил готовность российских курортов ко встрече туристов

Россиянам не стоит ожидать повышенных цен на туристические услуги в этом сезоне. Соответствующее заявление сделал зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин, который курирует в палате регионов туротрасль.

Фомин отметил, что ключевые туристические направления уже возобновили свою работу или начнут это делать в ближайшее время. Он напомнил, что для многих российских регионов внутренний туризм является одним из главных источников дохода и стимулом для развития экономики. Чаще всего туристы выбирают для посещения Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Прибайкалье и Алтай, отметил он в беседе с "Парламентской газетой".

По словам Фомина, в этом году туристический сезон будет немного сдвинут, однако повышения цен бояться не стоит.

"Мой личный прогноз по ценам — они будут сопоставимы с прошлогодними просто по той причине, что спрос и платежеспособность граждан понизились", — заявил он.

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Автор: Кристина Мокроусова
#туризм #курорты #фомин

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