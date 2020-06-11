Все люди равны, но Ефремов равнее?

Актер ждет суда не в СИЗО, а люди всерьез обсуждают, стоит ли его сажать. Словно за артистом стоят некие властные люди, способные повлиять на Фемиду.

Пока актер Михаил Ефремов готовится к психолого-психиатрической экспертизе, находясь под домашним арестом по делу о ДТП со смертельным исходом, в сети разгорается дискуссия о преступлении и наказании. Деятелю искусств прочат благосклонность российской Фемиды, учитывая заслуги, связи и благосостояние, вкупе перевешивающие оппозиционные взгляды.

Небезызвестный в либеральных кругах блогер Александр Горбунов под псевдонимом "Сталингулаг" пишет в своем Telegram-канале об особом статусе Ефремова, который делает актера немного равнее большинства перед законом, выражаясь оруэлловским языком.

"Те, кто пророчит Ефремову какое-то наказание, просто не понимают правила, по которым живет страна. Ему ничего не будет. И не стоит проводить параллель с историей Кокорина и Мамаева, никаким показательным судом здесь и близко не пахнет. Ефремов, в отличие от футболистов, выходец из потомственной интеллигенции, актерская династия, в российской понятийной иерархии это где-то рядом с генералом ФСБ и главой какой-нибудь небольшой, но уважаемой национальности. А может даже и выше. Им прощается практически все: и критика власти, и нарушение законов, и эпатажные выходки…", — рассуждает Горбунов.

Тяжесть содеянного Ефремовым усугубляется не только состоянием сильного алкогольного опьянения, но и следами наркотиков в крови, на которые указали результаты экспертизы. Но этого оказалось недостаточно, чтобы "Гражданин поэт" отправился в СИЗО.

Член "Единой России", блогер Эрнест Макаренко допускает, что снисхождение к видным оппозиционерам может быть признаком "покровительства" сверху. Эксперт привел в пример историю взаимоотношений с российскими законами блогера Алексея Навального и его способность уходить от ответственности.

"Я считаю, что можно говорить о том, что у таких людей есть покровители во власти. Потому что не случайно это все. Почему тот же Навальный избегает ответственности? Почему другого уже десять раз бы посадили, а этот бегает на свободе и спокойно ездит заграницу? Конечно это наводит на размышления о том, что кто-то его очень сильно оберегает и позволяет ему это делать. Кому-то это очень нужно", — сказал Макаренко.

По мнению блогера, случай с Ефремовым того же порядка и демонстрирует уход известной личности оппозиционных взглядов от справедливого наказания. Так, в 2013 году Навальному удалось избежать тюрьмы по делу о хищениях в "Кировлесе".

Будучи советником губернатора Кировской области Никиты Белых, Навальный разворовывал бюджет компании "Кировлес" вместе с начальником и его партнером по бизнесу Петром Офицеровым. За хищение средств у госпредпиятия в особо крупном размере Навальный получил пять лет колонии, но суд ограничился вынесением условного приговора.

Решение суда подтолкнуло к разговорам о непререкаемости Навального не только консервативные, но и либеральные круги. Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг однажды обмолвился о "спокойных рабочих контактах" Навального с властью.

Известный политолог Евгений Минченко в интервью порталу "БИЗНЕС Online2 на вопрос о заинтересованности российских элит в Навальном указал на иной политический вектор. Блогер учился в США и пользуется благосклонностью американских элит. Его действия пользуются широкой медийной поддержкой крупных заокеанских СМИ, которые особенно активны в период оранжевых революций. Их рукотворный характер демонстрирует пример Украины и отражается в массовой культуре. Как в сюжете российского шпионского сериала "Спящие", где те, кто покровительствует критикам власти и работает на развал страны изнутри, играют в патриотов.