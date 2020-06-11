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7:24   11 Июня 2020
Общество

Жители трех регионов РФ пройдут проверку на популяционный иммунитет к COVID-19

Жители трех регионов РФ пройдут проверку на популяционный иммунитет к COVID-19

Проверка на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется в трех российских регионах. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Исследования на антитела пройдут на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Они будут проведены при участии региональных медицинских организаций с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Полученные в ходе тестирования данные будут использоваться при составлении прогноза эпидемиологической ситуации и при профилактике COVID-19.

Обстановка с коронавирусом в России в последнее время улучшается. Регионы поэтапно избавляются от ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.

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Автор: Илья Романович
#тестирование #пандемия #коронавирус

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