Жители трех регионов РФ пройдут проверку на популяционный иммунитет к COVID-19

Проверка на популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется в трех российских регионах. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Исследования на антитела пройдут на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга. Они будут проведены при участии региональных медицинских организаций с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Полученные в ходе тестирования данные будут использоваться при составлении прогноза эпидемиологической ситуации и при профилактике COVID-19.

Обстановка с коронавирусом в России в последнее время улучшается. Регионы поэтапно избавляются от ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.