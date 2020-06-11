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Порошенко устроил скандал на русском языке генпрокурору Украины

Порошенко устроил скандал на русском языке генпрокурору Украины

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6:56   11 Июня 2020
Политика

Порошенко устроил скандал на русском языке генпрокурору Украины

Порошенко устроил скандал на русском языке генпрокурору Украины

Скандал с использованием русских слов устроил бывший президент Украины Петр Порошенко. Экс-лидер государства ворвался в кабинет генпрокурора Незалежной Ирины Венедиктовой,

Бывший президент Украины и несколько депутатов фракции "Европейская солидарность" ворвались в кабинет генпрокурора и начали разговор на повышенных тонах. Кроме того, Порошенко выразил недовольство тем, что его не хотели пускать к Венедиктовой. Видео опубликовано на YouTube.

Словесную перепалку бывший лидер Украины предпочел вести на русском языке. После произошедшего Ирина Венедиктова обвинила его и других депутатов в оказании давления на Генпрокуратуру. Она сообщила, что парламентарии вторглись в ее кабинет без разрешения и повредили вещи охране.

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Автор: Борис Нестеров
#порошенко #украина

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