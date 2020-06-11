Вирусолог Клементи заявил об ослабевании коронавируса

Вторую волну коронавируса вряд ли стоит ожидать, так как вирус постепенно теряет свою силу. К такому выводу пришел итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи.

Медик отметил, что еще в мае итальянские специалисты зафиксировали активное снижение остроты коронавируса. В больницы стало поступать меньше пациентов с COVID-19, а течение болезни стало более мягким и часто вовсе бессимптомным.

"При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких", — цитирует его РИА Новости.

В итоге ученые пришли к выводу, что вирусная нагрузка в начале пандемии была в несколько десятков раз выше, чем в конце мая. Кроме того, значительно уменьшилось число частиц в определенном объеме биологической жидкости пациентов. Специалисты связали это с тем, что коронавирус меняется и ослабевает.