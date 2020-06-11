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Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

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5:30   11 Июня 2020
Общество

Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

Российский президент Владимир Путин "дал" название "новому" правительственному ведомству, оговорившись в ходе дистанционных переговоров по вопросам совершенствования телекоммуникации и информационных технологий.

Глава государства во время совещания упомянул министерство "Минэкономсвязи". На данное ведомство лидер сослался в контексте прогноза будущих расходов субъектов, производящих или приобретающих товары, а также услуги, на необходимое технологическое оборудование. 

"По оценке Минэкономсвязи... в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов", — заявил Владимир Путин. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснил причину продолжающихся совещаний лидера страны в дистанционном режиме. По его словам, здоровье главы государства необходимо беречь на фоне обостряющейся эпидемиологической ситуации из-за вспышки коронавирусной инфекции. 

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Автор: Василий Пименов
#владимир путин

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