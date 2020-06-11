Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты могут ужесточить антироссийские санкции. С таким предложением выступила рабочая группа крупнейшего объединения внутри фракции республиканцев в Палате представителей.

В распространенном документе республиканцы объясняют введение новых санкций тем, что Россия якобы стремится "подорвать мировой порядок под руководством США". Политики также хотят внести РФ в список "спонсоров терроризма".

Инициаторы предлагают Конгрессу наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты. В документе говорится о мерах по исключению РФ из межбанковской системы SWIFT и ограничениях в отношении Внешэкономбанка.

Республиканцы хотят, чтобы "противостояние российской агрессии" стало основным вопросом на всех саммитах НАТО. Программу военной помощи Украине они предлагают расширить. В Москве обвинения со стороны Вашингтона опровергали неоднократно. Было отмечено, что США не подтверждают свои заявления доказательствами.