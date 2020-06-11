Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

 Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей
Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

 Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште

Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

Путин оговорился и непреднамеренно "дал" название новому министерству

 Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей
Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

 Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште

Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
5:03   11 Июня 2020
Политика

Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

Республиканцы в США выступили с инициативой ввести новые антироссийские санкции

Соединенные Штаты могут ужесточить антироссийские санкции. С таким предложением выступила рабочая группа крупнейшего объединения внутри фракции республиканцев в Палате представителей.

В распространенном документе республиканцы объясняют введение новых санкций тем, что Россия якобы стремится "подорвать мировой порядок под руководством США". Политики также хотят внести РФ в список "спонсоров терроризма".

Инициаторы предлагают Конгрессу наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты. В документе говорится о мерах по исключению РФ из межбанковской системы SWIFT и ограничениях в отношении Внешэкономбанка.

Республиканцы хотят, чтобы "противостояние российской агрессии" стало основным вопросом на всех саммитах НАТО. Программу военной помощи Украине они предлагают расширить. В Москве обвинения со стороны Вашингтона опровергали неоднократно. Было отмечено, что США не подтверждают свои заявления доказательствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сша #санкции #республиканцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...