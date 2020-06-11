Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште

Украина должна обезопасить себя от "нападения" России и Венгрии с помощью ядерных бомб. Соответствующее заявление сделал депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Тарас Билан на своей странице в Facebook.

Так украинский депутат прокомментировал новость о возможном проведении административно-территориальной реформы, которая предполагает строительство "венгерского" района в Закарпатской области. Центр этого района предлагается сделать на территории города Берегово. Депутат раскритиковал эту инициативу, заявив, что Украина не должна делать такие "уступки" другим странам.

"Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооружённому нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", — приводит его слова РИА Новости.

Политик считает, что украинский лидер Владимир Зеленский должен распорядиться о создании атомных зарядов и "грязных" бомб. В дальнейшем эти снаряды Билан предлагает установить у военных объектов в Москве, Будапеште и Петербурге, после чего взорвать их.