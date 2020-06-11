Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

Статуи, выражающие жестокость и расизм, не должны стоять в холлах здания Конгресса США. С таким заявлением выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она призвала демонтировать 11 статуй конфедератов из здания Капитолия, так как считает, что им там не место. По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться.

"Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов", — приводит ее слова РИА Новости.

Пелоси не впервые поднимает данную тему. Она выступала за демонтаж статуй еще в 2017 году. Сейчас этот вопрос вновь стал актуальным из-за беспорядков в США, возникших после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.