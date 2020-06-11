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Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

 Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам

Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам
Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште

Украинский депутат призвал взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште

 Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США

Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США
США решили построить свой собственный атомный ледокольный флот

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 Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах

Японские СМИ предлагают создать «особую юридическую систему» на Курилах
3:08   11 Июня 2020
Политика

Губернатор Петербурга поздравил жителей города с Днем России

Губернатор Петербурга поздравил жителей города с Днем России

День России страна отмечает 12 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям Северной столицы накануне праздника и поздравил их с наступающим событием.

Беглов напомнил петербуржцам о важности единства народа. По его словам, оно особенно актуально в такое непростое время борьбы с пандемией коронавируса, передают "Невские новости".

"День России – праздник, который всегда широко отмечается в Санкт-Петербурге. С нашим городом связаны особые страницы истории Отечества", – отметил Александр Беглов.

Через несколько недель в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию, которые станут гарантом суверенитета государства и территориальной целостности, сообщил глава Петербурга. Голосование по поправкам в Основной закон России пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Борис Нестеров
#поздравление #конституция #беглов #день россии

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