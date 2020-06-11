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 Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам

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2:36   11 Июня 2020
Общество

Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Адвокаты, юристы и нотариусы понесли крупные финансовые потери во время пандемии, а значит, должны быть признаны пострадавшими от коронавируса отраслями. С соответствующей инициативой выступило НП "Саморегулируемая организация судебных экспертов".

НП "СРО судебных экспертов" обратилось за помощью к СМИ с просьбой поддержать их обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они считают, что юристы, адвокаты, нотариусы, эксперты и оценщики должны войти в список пострадавших отраслей, поскольку они также понесли потери из-за коронавируса, как средний и малый бизнес.

На фоне пандемии многие суды и юридические фирмы приостановили свою работу, что привело к крупным финансовым потерям. Некоторые представители этой сферы остались без работы, были вынуждены платить зарплату своим сотрудникам и оплачивать аренду помещений.

НП ​"Саморегулируемая организация судебных экспертов" и ООО "ЭКСПРУС" открыли сбор подписей в поддержку юридической отрасли, в котором приняли участие уже более четырех тысяч человек.

"Мы предлагаем всем неравнодушным гражданам поддержать инициативу в защиту прав лиц, осуществляющих свою основную деятельность в области права, в области экспертной и оценочной деятельности", — говорится в обращении.

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Автор: Борис Нестеров
#юрист #пандемия

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