Юристы и адвокаты попросили включить их в список пострадавших от COVID-19 отраслей

Адвокаты, юристы и нотариусы понесли крупные финансовые потери во время пандемии, а значит, должны быть признаны пострадавшими от коронавируса отраслями. С соответствующей инициативой выступило НП "Саморегулируемая организация судебных экспертов".

НП "СРО судебных экспертов" обратилось за помощью к СМИ с просьбой поддержать их обращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они считают, что юристы, адвокаты, нотариусы, эксперты и оценщики должны войти в список пострадавших отраслей, поскольку они также понесли потери из-за коронавируса, как средний и малый бизнес.

На фоне пандемии многие суды и юридические фирмы приостановили свою работу, что привело к крупным финансовым потерям. Некоторые представители этой сферы остались без работы, были вынуждены платить зарплату своим сотрудникам и оплачивать аренду помещений.

НП ​"Саморегулируемая организация судебных экспертов" и ООО "ЭКСПРУС" открыли сбор подписей в поддержку юридической отрасли, в котором приняли участие уже более четырех тысяч человек.