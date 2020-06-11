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1:54   11 Июня 2020
Общество

Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам

Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам

Жители Московской области могут выбрать один из трех способов голосования по поправкам в Конституцию. Все они являются безопасными на фоне пандемии коронавируса, заявил глава избиркома Подмосковья Илья Березкин.

Члена избирательной комиссии в период голосования можно пригласить домой. Все будет происходить бесконтактно, поэтому беспокоиться о безопасности повода нет, отметил Березкин.

Кроме того, жители удаленных населенных пунктов могут запросить организовать место для голосования. Речь идет об установке палатки, где будет находиться один из членов комиссии и наблюдатели. Третий способ является традиционным, передает телеканал "360".

"Это когда вы в эти пять дней можете просто прикрепиться к избирательному участку через "Мобильный избиратель", прийти на избирательный участок и проголосовать", – подчеркнул Березкин.

На избирательных участках для защиты от коронавируса будут предприняты все необходимые меры. Голосующим при входе в здание будут измерять температуру.

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к Конституции сказано о ежегодной индексации пенсий, доступной медпомощи и адресной соцподдержке.

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Автор: Борис Нестеров
#голосование #московская область #избирком #березкин

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