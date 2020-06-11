Глава избиркома Подмосковья перечислил безопасные способы голосования по поправкам

Жители Московской области могут выбрать один из трех способов голосования по поправкам в Конституцию. Все они являются безопасными на фоне пандемии коронавируса, заявил глава избиркома Подмосковья Илья Березкин.

Члена избирательной комиссии в период голосования можно пригласить домой. Все будет происходить бесконтактно, поэтому беспокоиться о безопасности повода нет, отметил Березкин.

Кроме того, жители удаленных населенных пунктов могут запросить организовать место для голосования. Речь идет об установке палатки, где будет находиться один из членов комиссии и наблюдатели. Третий способ является традиционным, передает телеканал "360".

"Это когда вы в эти пять дней можете просто прикрепиться к избирательному участку через "Мобильный избиратель", прийти на избирательный участок и проголосовать", – подчеркнул Березкин.

На избирательных участках для защиты от коронавируса будут предприняты все необходимые меры. Голосующим при входе в здание будут измерять температуру.

Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к Конституции сказано о ежегодной индексации пенсий, доступной медпомощи и адресной соцподдержке.