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Московские медики зафиксировали смерть 53 пациентов с коронавирусом

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1:04   11 Июня 2020
Общество

Московские медики зафиксировали смерть 53 пациентов с коронавирусом

Московские медики зафиксировали смерть 53 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв COVID-19 в Москве достигло 3138 человек. Об этом сообщил оперативный штаб столицы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Смертность, связанная с коронавирусом, в Москве постепенно снижается. Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что эпидемия пошла на убыль, в июне москвичей ждет существенный спад числа инфицированных. Сейчас врачи все еще борются за жизни тех, кто поступил в больницы в мае.

Более 50% от числа всех жителей Москвы с положительным тестом на коронавирус уже выздоровели. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Всего в городе зафиксировано 199 785 случаев коронавируса за весь период пандемии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #жертвы #коронавирус

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