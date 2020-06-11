Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

Военная ракета упала в районе "зеленой зоны" рядом с посольством США в столице Ирака. Об этом сообщил источник в иракских органах безопасности.

Взрыв от падения ракеты прогремел в центре Багдада, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. О жертвах и масштабе разрушений пока не сообщалось.

"Зеленая зона" неоднократно становилась целью ракетных обстрелов. Здесь расположены правительственные учреждения и посольства. Чаще всего в результате таких бомбардировок не страдают мирные жители, а город не несет существенного ущерба.