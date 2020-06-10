Доказывающий преступную деятельность Правительства национального согласия (ПНС) Ливии документ был представлен сразу несколькими крупными СМИ. Бумага подписана членом Президентского совета ПНС Абдулсаламой Кажманом.

Кажман обращается к управляющему Главного банка Ливии, председателю Счетной палаты, главе Совета административного надзора и министру финансов с призывом не признавать законность указов "премьер-министра" Файеза Сарраджа. В документе вице-премьер раскрывает ряд преступлений, совершенных так называемым "правительством". Полный перевод документа был представлен Федеральным агентством новостей.

Подлинность документа была подтверждена несколькими крупными ливийскими СМИ, среди которых Libya Review и Arraed LG. Советник Сарраджа обвинил его в несоблюдении своих обещаний и обязательств.

Так называемое ПНС Ливии уже на протяжении нескольких лет существует на противозаконных основаниях, так как срок его действия закончился. "Правительство" Сарраджа должно было сложить полномочия еще в 2018 году, как это было прописано в Схиратских соглашениях. В состав ПНС Ливии входит множество бандформирований, а главари террористических группировок занимают места в силовых структурах нелегитимного "правительства".