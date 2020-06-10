Виновники "пьяных" ДТП садятся в тюрьму на восемь лет вне зависимости от статуса

Суд все чаще лишает свободы виновников ДТП, которые сели за руль в нетрезвом виде. Реальные сроки за подобные нарушения получают не только простые граждане, но и так называемая элита общества.

Омич получил восемь лет колонии общего режима за "пьяное" ДТП с двумя жертвами. Также суд обязал его выплатить 1,3 млн рублей родственникам погибших. Почти 4,5 года лишения свободы получил и депутат Алтайского края Василий Котляров. Он, находясь в нетрезвом виде, сбил человека. Аналогичная участь ждала депутатов из Башкирии и Брянской области, передает издание Nation News.

Недавно в похожей ситуации оказался актер Михаил Ефремов, по вине которого погиб человек. Однако либеральные СМИ призвали пожалеть артиста и не лишать его свободы. Ведущие радио "Эхо Москвы" в эфире программы "Утро с Алексеем Нарышкиным и Машей Майерс" посчитали, что часть ответственности за трагедию лежит на родственниках Ефремова, которые не попытались вылечить актера от алкогольной зависимости.