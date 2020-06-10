Климкин призвал президента Украины "вернуть" Крым силой

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал президента страны Владимира Зеленского "отобрать" Крым у России.

Зеленский заявлял, что со временем полуостров станет частью территории Украины, а россиянам "будет стыдно" за случившееся. Президент уверен, что без "возвращения" Крыма будущие поколения обеих стран не смогут открыто общаться.

Климкин не согласен с точкой зрения Зеленского, пишет РИА Новости. Бывший министр считает, что Крым перейдет под управление Киева только путем нападения на Россию.

"Крым можно только отобрать", — заявил Климкин.

Полуостров вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума, на котором большинство крымчан проголосовало за присоединение к РФ. Власти России неоднократно заявляли, что жители полуострова приняли это решение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.