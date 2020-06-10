Временная комиссия СФ анонсировала публикацию данных по фейкам о поправках к Конституции

Данные о фейках касательно поправок к Конституции РФ в ближайшее время обнародует временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сообщил ее председатель Андрей Климов.

Нападки на Конституцию начались еще в январе, отметил Климов, пишет News.ru. За рубежом началась активная работа по распространению тезисов против поправок в Основной закон РФ, добавил председатель комиссии Совфеда. О том, что Запад пытается дестабилизировать ситуацию в РФ перед голосованием по поправкам к Конституции РФ, до этого отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

С 25 июня по 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Основной закон страны. Среди дополнений значатся: ежегодная индексация пенсий граждан, обеспечение государством доступности медпомощи, гарантированная адресная поддержка и многое другое.