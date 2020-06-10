Вострецов убежден, что спровоцировавший смертельное ДТП Ефремов получит реальный срок

Михаил Ефремов должен понести за содеянное реальное наказание, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. Авария унесла жизнь 57-летнего мужчины. В Москве он работал доставщиком еды. По результатам медэкспертизы в крови Ефремова найдены запрещенные вещества и алкоголь. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Фамилия знаменитости неоднократно фигурировала в различных скандальных историях. Так, Ефремов вышел на сцену театра в Самаре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и обматерил недовольных зрителей. Кроме того, 6 марта пьяный актер попытался сесть на борт самолета, вылетающего из Петербурга в Ригу. Благодаря покровительству влиятельных друзей Ефремову удавалось избегать ответственности за свои поступки. Однако сейчас ситуация обстоит иначе.

"Надеюсь, что у него хватит совести, вне зависимости от наказания, назначенного судом, оказать семье погибшего финансовую поддержку. Я уверен, что ему дадут реальный срок, потому что он его заслужил", – отметил Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ситуация с Ефремовым должна продемонстрировать, что перед законом все равны, добавил депутат. Михаил Ефремов — не единственный "оппозиционный" деятель, которому все сходит с рук. Так, ответственности за противоправную деятельность удалось избежать Алексею Навальному и его соратникам по признанному в РФ иноагентом "Фонду борьбы с коррупцией".

В 2017 году вышел сериал "Спящие", где продемонстрирован механизм "оранжевых революций". Иностранные агенты внедряются в органы власти других стран и некоторое время не проявляют себя, объяснил Вострецов. Они оказывают поддержку "оппозиции" и помогают уходить от ответственности, чтоб позже разжечь беспорядки. Однако РФ такое не допустит. Нарушители российских законов будут наказаны, резюмировал Вострецов.