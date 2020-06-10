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20:14   10 Июня 2020
Общество

Вострецов убежден, что спровоцировавший смертельное ДТП Ефремов получит реальный срок

Вострецов убежден, что спровоцировавший смертельное ДТП Ефремов получит реальный срок

Михаил Ефремов должен понести за содеянное реальное наказание, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. Авария унесла жизнь 57-летнего мужчины. В Москве он работал доставщиком еды. По результатам медэкспертизы в крови Ефремова найдены запрещенные вещества и алкоголь. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Фамилия знаменитости неоднократно фигурировала в различных скандальных историях. Так, Ефремов вышел на сцену театра в Самаре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и обматерил недовольных зрителей. Кроме того, 6 марта пьяный актер попытался сесть на борт самолета, вылетающего из Петербурга в Ригу. Благодаря покровительству влиятельных друзей Ефремову удавалось избегать ответственности за свои поступки. Однако сейчас ситуация обстоит иначе.

"Надеюсь, что у него хватит совести, вне зависимости от наказания, назначенного судом, оказать семье погибшего финансовую поддержку. Я уверен, что ему дадут реальный срок, потому что он его заслужил", – отметил Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ситуация с Ефремовым должна продемонстрировать, что перед законом все равны, добавил депутат. Михаил Ефремов — не единственный "оппозиционный" деятель, которому все сходит с рук. Так, ответственности за противоправную деятельность удалось избежать Алексею Навальному и его соратникам по признанному в РФ иноагентом "Фонду борьбы с коррупцией".

В 2017 году вышел сериал "Спящие", где продемонстрирован механизм "оранжевых революций". Иностранные агенты внедряются в органы власти других стран и некоторое время не проявляют себя, объяснил Вострецов. Они оказывают поддержку "оппозиции" и помогают уходить от ответственности, чтоб позже разжечь беспорядки. Однако РФ такое не допустит. Нарушители российских законов будут наказаны, резюмировал Вострецов.

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Автор: Ирина Большунова
#дтп #ефремов #вострецов

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