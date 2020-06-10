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20:13   10 Июня 2020
Армия

Асад успешно сдерживает рост цен в Сирии, несмотря на западный "Акт Цезаря"

Асад успешно сдерживает рост цен в Сирии, несмотря на западный "Акт Цезаря"

Сирийский лидер Башар Асад успешно справляется с удержанием розничных цен в государстве от роста, заявил заместитель министра внутренней торговли и защиты прав потребителей САР Джамаль Шаиб.

Стоимость продуктов, отпускаемых в сирийских магазинах по электронным картам, не менялась с того момента, как цены были зафиксированы, передает ФАН сообщение Шаиба. Он подчеркнул, что главе государства удалось реализовать инициативы, направленные на сдерживание роста цен в Сирии.

Введенная правительством САР система электронных карт продемонстрировала высочайшую эффективность, воспрепятствовав деятельности спекулянтов и смягчив воздействие антисирийских санкций, которые были наложены на Сирию западными государствами в рамках так называемого "Акта Цезаря", предполагающий ограничения для всех компаний, действующих на территории Сирии, в том числе и иностранных.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #асад #санкции #запад

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