Сирийский лидер Башар Асад успешно справляется с удержанием розничных цен в государстве от роста, заявил заместитель министра внутренней торговли и защиты прав потребителей САР Джамаль Шаиб.

Стоимость продуктов, отпускаемых в сирийских магазинах по электронным картам, не менялась с того момента, как цены были зафиксированы, передает ФАН сообщение Шаиба. Он подчеркнул, что главе государства удалось реализовать инициативы, направленные на сдерживание роста цен в Сирии.

Введенная правительством САР система электронных карт продемонстрировала высочайшую эффективность, воспрепятствовав деятельности спекулянтов и смягчив воздействие антисирийских санкций, которые были наложены на Сирию западными государствами в рамках так называемого "Акта Цезаря", предполагающий ограничения для всех компаний, действующих на территории Сирии, в том числе и иностранных.